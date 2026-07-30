الحرس الثوري الإيراني: ناقلتان حاولتا عبور مضيق هرمز لكنهما انسحبتا

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن ناقلتي نفط حاولتا عبور مضيق هرمز بدعم أميركي عادتا أدراجهما بعد اندلاع حريق في إحداهما.



وجاء في بيان للحرس الثوري أن "ناقلتَي نفط حاولتا الليلة الماضية وبتحريض من الطائرات الأميركية، الخروج من المسار غير الآمن بجنوب مضيق هرمز".



وذكر البيان أن "هاتين الناقلتين انسحبتا بسرعة الى الوراء بعد اندلاع حريق شديد في احدهما".



وقال الحرس الثوري الإيراني: "مضيق هرمز هو أرضنا (...) وغير قابل لاعادة الفتح طالما بقيت الثرثرة والتهديدات التي تطلقها السلطات الأميركية وتدخلاتها في التحركات البحرية في المنطقة".