باكستان: المفاوضات بين الأميركيين والإيرانيين بشأن خفض التصعيد ومضيق هرمز "جارية"

أكدت باكستان أن المفاوضات "جارية" بين الولايات المتحدة وإيران رغم تصاعد المواجهة في أنحاء الشرق الأوسط.



وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي لوسائل الإعلام في إسلام آباد، أن "المفاوضات بين الطرفين جارية، وخصوصا بشأن مضيق هرمز وبهدف خفض التصعيد".