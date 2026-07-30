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اليونان تُجلي نحو ثمانية آلاف شخص من جزيرة كريت مع استمرار الحرائق

أخبار دولية
2026-07-30 | 03:42
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اليونان تُجلي نحو ثمانية آلاف شخص من جزيرة كريت مع استمرار الحرائق
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اليونان تُجلي نحو ثمانية آلاف شخص من جزيرة كريت مع استمرار الحرائق

أُجلي نحو 8 آلاف شخص من جزيرة كريت اليونانية بسبب حريق تؤججه رياح قوية ويهدد منتجعا ساحليا، وفق ما أعلنت نائبة محافظ منطقة ريثيمنون. 
     
وقالت ماريا ليون لقناة "ايه آر تي" التلفزيونية الرسمية: "أجلينا نحو 8 آلاف شخص" مساء الأربعاء، بينما كان جنوب ريثيمنون يشهد صباح الخميس رياحا وصلت سرعتها إلى 125 كيلومترا في الساعة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.
     
وأسفر الحريق الذي اندلع الأربعاء في كريت عن مقتل عنصرين من فرق الإطفاء.
     
وأوضحت ليون أن النيران دمرت منازل ومنشآت زراعية، وتسببت بنفوق مواش، لكن حجم الأضرار الدقيق لا يزال غير معروف إلى حين السيطرة على الحريق.
     
وتوقّع موقع meteo.gr التابع للمرصد الوطني في أثينا، أن تبقى الرياح "قوية جدا" في جنوب جزيرة كريت طوال اليوم.
     
وتمت الاستعانة بأكثر من 200 عنصر إطفاء و53 شاحنة إطفاء، إلا أن الرياح العاتية تعيق عمل معظم الوسائل الجوية.
     
وقضى عنصر إطفاء ثالث خلال مشاركته في عمليات إخماد الحرائق قرب غيثيو في شبه جزيرة بيلوبونيز.
     
وبحسب هيئة الحماية المدنية اليونانية، رُفعت حالة التأهب إلى المستوى البرتقالي في عدد من المناطق بينها كريت وأثينا وشرق بيلوبونيز ومعظم جزر بحر إيجة.
     

أخبار دولية

اليونان

جزيرة كريت

الحرائق

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