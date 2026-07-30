رئاسة مجلس الوزراء المصري: حريق ميناء دمياط ناتج عن هجوم بطائرة مسيرة

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري أن الحريق الذي نشب في ميناء دمياط الأربعاء سببه هجوم بطائرة مسيّرة من دون أن يحدّد الجهة المسؤولة عنه.



وأكدت رئاسة مجلس الوزراء في بيان، أنه بعد التحقيقات الأولية حول الحادث "تبين أنه ناتج عن طائرة مسيّرة، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الواقعة"، مشيرا الى أن "الجهات المعنية تستكمل التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي".