تركيا تعلن نشر 5 مقاتلات "إف-16" في إستونيا ضمن مهمة للناتو

نشرت أنقرة خمس مقاتلات من طراز "إف-16" مع طواقمها في إستونيا في إطار مهمة الشرطة الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.وجاء في بيان الوزارة: "في إطار مهمة الشرطة الجوية المعززة التابعة لحلف شمال الأطلسي، اكتمل انتشار خمس طائرات "إف-16" وطواقمها في قاعدة آماري الجوية في إستونيا، حيث ستتمركز من الأول من آب إلى الثلاثين من تشرين الثاني 2026".وأوضحت الوزارة أن الطائرات التركية الخمس "ستسهم خلال هذه المهمة، في أمن المجال الجوي لدول البلطيق في إطار أنشطة الدفاع الجوي المشتركة للحلف"، مشيرة الى أن تركيا ستتسلم الجمعة قيادة هذه المهمة من البرتغال.ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، شهدت دول البلطيق التي انضمت إلى حلف شمال الأطلسي بعدما كانت كانت سابقا ضمن الاتحاد السوفياتي، عددا متزايدا من اختراقات الطائرات المسيّرة أجواءها وسقوطها في أراضيها.وسبق لمقاتلات "رافال" فرنسية تابعة للحلف متمركزة في دول البلطيق أن أسقطت طائرة مسيّرة تائهة مطلع حزيران في لاتفيا.