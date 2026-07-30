الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل ثلاثة من عناصره بهجوم أميركي في شمال غرب البلاد

أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل ثلاثة من عناصره في هجوم أميركي استهدف محافظة زنجان في شمال غرب البلاد.وقالت قيادة الحرس الثوري في محافظة زنجان في بيان نقلته وكالة تسنيم، إنه "في الهجوم الوحشي الذي نفذه النظام الإرهابي للولايات المتحدة المجرمة في 30 تموز 2026، استُشهد ثلاثة من العناصر الشجعان والمخلصين في فيلق أنصار المهدي التابع للحرس الثوري في محافظة زنجان".