"تفاؤل حذر" في فرنسا وإسبانيا ترفع حال الطوارئ عقب الحرائق

أعربت خدمات الإطفاء في فرنسا الخميس عن أملها في أن يكون الحريق الهائل الذي أتى على 42 ألف هكتار في إقليم جيروند بجنوب غرب البلاد منذ 22 تموز قد تم احتواؤه، في حين أعلنت إسبانيا رفع حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بحرائق منطقتي مدريد وأفيلا السارية منذ أيام.



تشهد أوروبا موجات حر متعاقبة وجفافا شديدا هذا العام، ونسب العلماء الوضع إلى تغيّر المناخ الناجم عن النشاط البشري.



واجتاحت دول أوروبية الأسبوع الماضي حرائق غابات تعد من الأسوأ في التاريخ الحديث، أتت على مساحات شاسعة وأجبرت عشرات آلاف الأشخاص على إخلاء منازلهم.



وفي فرنسا، تساقطت الخميس كمية قليلة من الأمطار قرب عاصمة النبيذ بوردو، ما عزز الآمال بقرب انتهاء الحريق في غابة الصنوبر الساحلية، فيما سمحت السلطات لعدد من الأشخاص كانوا من بين 220 ألف نازح بالعودة إلى منازلهم.



ودوّى صوت رعد فوق بلدة ليج-كاب-فيري، وبدأت بضع قطرات من المطر تتساقط على المنطقة الساحلية التي شهدت أسوأ حريق غابات في فرنسا منذ العام 1949.



وقال أحد رجال الإطفاء في مركز القيادة المقام في قاعة للرياضة في البلدة "هناك رعد، هذا جيد".