الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جوليا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

فنزويلا تبدأ حوارا بشأن انتقال سياسي من دون ماتشادو

أخبار دولية
2026-07-30 | 09:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فنزويلا تبدأ حوارا بشأن انتقال سياسي من دون ماتشادو
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
فنزويلا تبدأ حوارا بشأن انتقال سياسي من دون ماتشادو

تبدأ في فنزويلّا السبت مفاوضات قد تفضي إلى انتقال سياسي، يشارك فيها طرفان هما الحكومة الموقتة برئاسة ديلسي رودريغيز وجزء من المعارضة المدعومة من واشنطن، ولكن من دون ماريا كورينا ماتشادو حائزة جائزة نوبل للسلام.
     
وينطلق هذا المسار بعد سبعة أشهر من اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو على يد الجيش الأميركي. ومنذ ذلك الحين، تولت نائبته السابقة ديلسي رودريغيز زمام السلطة، في ظل نفوذ قوي للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي شجع هذا الحوار.
     
ويأمل مراقبون كثر في أن يفضي المسار إلى انتقال سياسي، ولا سيما إلى تحديد جدول زمني للانتخابات.
     
وبدأ التوتر السياسي يتصاعد هذا الأسبوع مع تظاهرات في أحياء عدة من كراكاس، إذ طالبت المعارضة بإجراء انتخابات، فيما عبّر أنصار التيار التشافي، المستمد من نهج الرئيس الراحل هوغو تشافيز الذي خلفه مادورو، عن رفضهم للتدخل الأميركي.
     
وقال النائب السابق والسجين السياسي السابق وليامس دافيلا (74 عاما) لوكالة فرانس برس، بعدما شارك الثلاثاء في مسيرة مؤيدة لماتشادو، إن "الشعب يحدوه الأمل في أن نصل، في نهاية هذا المسار، إلى انتخابات حرة وديموقراطية".
     
- حوار مفروض -
     
وتقول المعارضة إن مرشحها إدموندو غونزاليس، المدعوم من ماتشادو، فاز في الانتخابات الرئاسية عام 2024، متهمة مادورو بتزوير النتائج.

أخبار دولية

حوارا

انتقال

سياسي

ماتشادو

LBCI التالي
لاوون الرابع عشر: أنا بابا "شاءت الصدف أن يولد أميركيا"
"تفاؤل حذر" في فرنسا وإسبانيا ترفع حال الطوارئ عقب الحرائق
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-05-20

فنزويلا ستفرج عن 300 سجين سياسي بموجب قانون العفو

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-07

وزير الخارجية الإيراني عراقجي على إكس: لن تبدأ المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي إذا استمرت التهديدات

LBCI
أخبار دولية
2026-05-04

أستراليا تبدأ جلسات استماع بشأن هجوم شاطئ بونداي

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-02

الشيباني: نرفض الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان والتهجير الذي اصاب شعبه واتفاق الاطار شأن لبناني ونريد حوارا هادئاً حوله وندعم اي مسار سياسي يصب في مصلحة لبنان واستقراره

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:03

رئيس الأركان الكويتي يشارك باجتماع بالسعودية لحماية مضيق باب المندب

LBCI
أخبار دولية
11:00

رويترز: الحوثيون شنوا هجوما على السعودية انطلاقا من العراق

LBCI
أخبار دولية
09:52

الحوثيون يقولون إنهم ليسوا وراء استهداف ميناء دمياط المصري

LBCI
أخبار دولية
09:07

لاوون الرابع عشر: أنا بابا "شاءت الصدف أن يولد أميركيا"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-05-12

الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدتي مجدل زون والمنصوري

LBCI
رياضة
2026-07-19

بكلمات مؤثّرة... ميسي يوجّه رسالة استثنائية قبل نهائي مونديال 2026

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-29

وزارة الأشغال: مطار بيروت يعمل بشكل طبيعي ولا يوجد أي قرار بإقفاله أو تعليق حركة الملاحة الجوية

LBCI
صحف اليوم
2026-07-27

بري لـ"الأخبار": المسار الوحيد المقبول هو تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
10:50

7 ساعات من الطهو... صدر لحم البقر المدخّن على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
10:13

وصول رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى القصر الرئاسي في أنقرة للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان

LBCI
أخبار لبنان
08:14

عبد الله بعد اجتماع لنواب السنة حول ملف الموقوفين: الصيغة التي توصلنا اليها مرضية وتحقق قسما من العدالة

LBCI
أخبار لبنان
08:06

مناقصة مخصصة لتحديد الشركة التي ستقوم بتحضير دفتر شروط تنفيذ ربط لبنان بسوريا عبر مرفأ طرابلس...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:00

الجيش الإسرائيلي وضع أهدافا موضوعية للرد على مسيرة حزب الله... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
06:55

وصول الدفعة العاشرة من المساعدات الأردنية الإغاثية إلى لبنان

LBCI
أخبار لبنان
06:45

جشي: اتفاق الإطار يحمّل لبنان أثمانًا سياسية ووطنية خطيرة ولن يكون أفضل من اتفاق 17 أيار

LBCI
أخبار لبنان
06:40

باسيل: لا وطن من دون دولة ولبنان ليس ورقة مساومة ولا مساحة معروضة للتلزيم

LBCI
أخبار دولية
03:32

أستراليا تقاضي تلغرام بتهمة التقصير في مكافحة المحتوى المرتبط بالإرهاب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
03:15

"المالية" حولت الى مصرف لبنان المبالغ المستحقة كبدل تقديمات مدرسية للضباط والعسكريين المتقاعدين

LBCI
أمن وقضاء
03:40

مكتب مكافحة المخدّرات المركزي يحبط تهريب كميّة من الكبتاغون وُضِّبت داخل أسرّة للأطفال

LBCI
حال الطقس
02:54

كتل حارة في الأيام المقبلة... والحرارة تلامس الـ40 درجة الأحد

LBCI
أخبار دولية
00:07

إدانة مهاجم الكاتب سلمان رشدي بتهمة دعم حزب الله و"ارتكاب عمل إرهابي"

LBCI
آخر الأخبار
11:52

رويترز عن مصدرين أمنيين: ناقلات تخزين غاز مصرية في ميناء دمياط ربما تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة

LBCI
أخبار لبنان
03:04

الخارجية اللبنانية تنتصر لهوية أدباء المهجر

LBCI
أخبار لبنان
11:18

عون لـ"الأناضول": نعول على تركيا في التعافي الاقتصادي ودعم "صيغة الإطار"

LBCI
خبر عاجل
04:12

النائب العام التمييزي يصدر مذكرة إحضار بحق رياض سلامة بعد تخلفه عن حضور جلسة التحقيق

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More