الحوثيون يقولون إنهم ليسوا وراء استهداف ميناء دمياط المصري

أكد المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران أن لا علاقة لهم بالهجوم بطائرة مسيّرة على ميناء دمياط في مصر، والذي لم تحدد القاهرة الجهة التي تقف خلفه، وذلك بحسب ما أوردت وكالة أنباء "سبأ" اليمنية التابعة لهم.ونقلت الوكالة عن مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين المرتبطة بالحوثيين قوله "لا صحة للشائعات حول استهداف اليمن سفينة في ميناء دمياط بجمهورية مصر العربية".وأكد أن "الموقف اليمني واضح ومعلن وصريح، ويستهدف النظام السعودي فقط لحصاره الظالم وعدوانه المستمر على الشعب اليمني".