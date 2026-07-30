رويترز: الحوثيون شنوا هجوما على السعودية انطلاقا من العراق

ذكر مسؤولان إقليميان أن جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران شنت هذا الأسبوع هجمات على السعودية انطلاقا من الأراضي العراقية وبالتنسيق مع فصائل مسلحة عراقية، وذلك وفقا لتقييمات أجرتها السعودية وشركاؤها الإقليميون، في مؤشر على تنامي التنسيق بين الفصائل المتحالفة مع إيران.



وتشير هذه التقييمات، التي تختلف عن الروايات الرسمية المعلنة، إلى أن عناصر ما يعرف "بمحور المقاومة" المدعوم من إيران عززت روابطها وقدرتها على إلحاق الضرر بحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.