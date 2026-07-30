أميركا: لا أضرار بأي طائرة أميركية في الهجمات الإيرانية الأخيرة

أعلن الجيش الأميركي أنه لم يتم تدمير أو إلحاق أي أضرار بأي طائرة أمريكية في الهجمات الإيرانية الأخيرة، نافيا بذلك مزاعم قال إنها صدرت عن الحرس الثوري الإيراني بتدمير ثلاث طائرات أمريكية من طراز إف-35 وثلاث طائرات أخرى.



وأوضحت القيادة المركزية الأميركية أيضا، في بيان، أن الناقلة التجارية "نورا" لم تتمكن من اختراق الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية، في تكذيب لمزاعم نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية.