رئيس الأركان الكويتي يشارك باجتماع بالسعودية لحماية مضيق باب المندب

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن رئيس أركان الجيش الكويتي، الفريق الركن خالد الشريعان، شارك في اجتماع بالسعودية بشأن حرية الملاحة عبر مضيق باب المندب.



وقالت الوكالة إن الشريعان رأس "وفد الكويت في اجتماع التحالف البحري الدفاعي للمحافظة على حرية الملاحة في (باب المندب) المنعقد بالسعودية".



وأضافت أنه أكد "أهمية الممرات المائية وضرورة المحافظة على سلامة الملاحة الدولية فيها".