واشنطن: عقوبات جديدة على إيران تستهدف شبكات دعم لشركة ماهان للطيران

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة متعلقة بإيران تستهدف شبكات عالمية داعمة لشركة ماهان للطيران، الناقلة الإيرانية التي تقول واشنطن إنها تنقل أفرادا من الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى أسلحة وطائرات مسيرة.وأفادت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان لها، أنها أدرجت ستة كيانات وأفراد في الصين والهند وروسيا وإيران على قوائم العقوبات، وذلك لعملهم كوكلاء مبيعات وشبكات دعم لشركة الطيران الخاضعة للعقوبات الأميركية والأوروبية.