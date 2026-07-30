السيسي يدعو الى "وقف التصعيد" في المنطقة غداة استهداف ميناء دمياط بمسيرة

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى "وقف التصعيد" في المنطقة، غداة هجوم بطائرة مسيّرة على ميناء دمياط، هو الأول منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.ونقل المتحدث باسم الرئاسة عن السيسي تحذيره خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من "خطورة التصعيد الذي تشهده المنطقة"، داعيا الى "ضرورة تكاتف مصر وإسبانيا وأوروبا والمجتمع الدولي لوقف هذا التصعيد".وجدد الرئيس المصري التأكيد أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث.