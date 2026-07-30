مئات الأشخاص في المغرب يسيرون على الطريق المؤدية إلى سبتة

تجمع مئات الأشخاص غالبيتهم من الشبان في شمال المغرب على الطريقة المؤدية إلى الحدود مع جيب سبتة الاسباني، والذي يشهد تدفقا مكثفا ومفاجئا لمهاجرين غير نظاميين، بحسب مراسل لوكالة فرانس برس.



وشاهد المراسل هؤلاء يتقدمون في مجموعات متفرقة، سيرا أو على درجات نارية أو في سيارات.



وقال عدد منهم لفرانس برس عند مدخل بلدة بليونش الواقعة على بعد نحو 15 كيلومتر عن مدينة الفنيدق الحدودية، إنهم يريدون الدخول إلى سبتة.



وأوضح أحدهم أنه جاء من مدينة طنجة، على مسافة نحو 70 كلم من الفنيدق، "على الأقدام" بعدما بلغه أن "الحدود فُتِحت".