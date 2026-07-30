متحدث رسمي: الحكومة العراقية لم تكن على علم مسبق بالضربات الأميركية السعودية

نقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي قوله إن بغداد لم توافق على الضربات الأميركية السعودية على الأراضي العراقية، ولم تكن على علم مسبق بها.



ونفذت السعودية والقيادة المركزية الأميركية ضربات ضد فصائل مدعومة من إيران في العراق، واتهمتا هذه الفصائل بتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على منشآت نفطية في المملكة.