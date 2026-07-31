مسؤول في حماس: يجب أن توافق إسرائيل على اتفاق نزع السلاح قبل أن تنفذه الحركة

أكد غازي حمد القيادي في حركة‭ ‬المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لرويترز أنه يجب أن توافق إسرائيل على اتفاق مرحلي لنزع السلاح مدعوم من مجلس السلام الذي أسسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أن تقوم حماس بتنفيذه.



وأوضح حمد المشارك في المفاوضات أنه بمجرد موافقة الطرفين على نص الاتفاق، يتعين على إسرائيل البدء في تنفيذ المرحلة الأولى منه.