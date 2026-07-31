40 ألف مهاجر عبروا الحدود بين المغرب وجيب سبتة الإسباني

عبر نحو 40 ألف شخص خلال الأيام القليلة الماضية الحدود بين المغرب وجيب سبتة الإسباني، وهي المنطقة التي يُتوقع أن يصل إليها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة الإسبانية وكالة فرانس برس.



واستمر تدفق المهاجرين خلال الليل حتى صباح الجمعة، وكانت الغالبية العظمى من العابرين من فئة الشباب والمراهقين، فيما لقي 18 منهم حتفهم غرقا أثناء محاولتهم عبور الحدود بحرا، بحسب المصدر.



ويضم هذا الجيب الإسباني الصغير المحاط بالأراضي المغربية في الشمال الإفريقي 80 ألف نسمة.