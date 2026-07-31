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سانشيز للقادة الأوروبيين إثر أزمة سبتة: "ليس هذا وقت الانقسام"
أخبار دولية
2026-07-31 | 11:58
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سانشيز للقادة الأوروبيين إثر أزمة سبتة: "ليس هذا وقت الانقسام"
حض رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز القادة الأوروبيين على "عدم الانقسام" على وقع أزمة المهاجرين في سبتة، وردا على انتقادات حادة وجهها بعضهم، بينهم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
وكتب سانشيز على منصة اكس: "ليس هذا وقت الانقسام، بل وقت مواصلة بناء اتحاد أوروبي قوي وموحد".
أخبار دولية
بيدرو سانشيز
القادة الأوروبيين
المهاجرين
سبتة
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