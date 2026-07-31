الولايات المتحدة تتهم إسبانيا بـ"جهود متعمّدة" لتسهيل الهجرة غير النظامية

اتهمت الولايات المتحدة إسبانيا ببذل "جهود متعمدة" لتسهيل الهجرة غير النظامية، وذلك إثر تدفق 60 ألف مهاجر إلى جيب سبتة الإسباني الواقع على الساحل الشمالي للمغرب.



وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان: "هذا الحادث غير المقبول هو نتيجة مباشرة لجهود الحكومة الإسبانية المتعمدة للسماح بالهجرة غير النظامية الجماعية إلى أوروبا وتسهيلها".