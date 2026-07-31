ترامب: إسرائيل "سعيدة جدا" باتفاق نزع سلاح حماس

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إسرائيل "سعيدة جدا" بالاتفاق الذي يلحظ نزع سلاح حركة حماس وانسحابا إسرائيليا تدريجيا من غزة.



وقال ترامب للصحافيين في كامب ديفيد: "لدينا تفاهم مع إسرائيل، وهي سعيدة جدا بهذا الاتفاق. لقد ساعدتنا إسرائيل وكانت متعاونة جدا على هذا الصعيد".