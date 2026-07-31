مدريد تعلن أن أكثر من 48 ألف مهاجر عادوا من سبتة إلى المغرب

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن أكثر من 48 ألف مهاجر عادوا حتى الآن إلى المغرب من جيب سبتة الإسباني، بعدما عبر عشرات الآلاف الحدود إلى الجيب الواقع في شمال إفريقيا خلال الأيام الأخيرة.



وقالت الوزارة في رسالة إلى فرانس برس إنه بحلول الساعة السادسة مساءً (16:00 بتوقيت غرينتش)، كان 48,300 مهاجر قد عادوا عبر الحدود.