ترامب: يمكن أن نتوصل إلى اتفاق مع إيران لكنني أفقد الثقة فيهم

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن طريقة الإيرانيين في التفاوض تثير غضبه "فهم يقضون سبع ساعات على أمر يمكنهم القيام به في 10 دقائق".



واذ اعتبر ترامب أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مع إيران، قال: "لكنني أفقد الثقة فيهم".



وقال: "سنضرب إيران بشكل قوي للغاية"، مشيرا الى أن "إيران تعرضت لضربات ساحقة لكن لا تزال لديها بعض القدرات".



وشدد على أنه "لا يمكن أن تحصل إيران على سلاح نووي ولو حصلت عليه سيمسح الشرق الأوسط".



وقال: "نريد تحقيق النصر فقط ونحن نقوم بعمل جيد ضد إيران".



ورأى ترامب أن إيران ستقول في مرحلة ما إنها لم تعد تستطيع تحمل القصف الأميركي.