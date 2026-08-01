وزير الداخلية الإسباني: مقتل 67 مهاجرا على الأقل لدى محاولة الوصول إلى سبتة

قضى 67 مهاجرا على الأقل خلال محاولتهم الوصول إلى جيب سبتة الإسباني المحاذي لشمال المغرب، بحسب ما أعلن وزير الداخلية الإسباني، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنّ الوضع بات شبه طبيعي.



وخلال إحاطة إعلامية من سبتة إثر اجتماع طارئ بشأن هذه الأزمة غير المسبوقة بنطاقها، أشار فرناندو غرانديه-مارلاسكا إلى "حوادث مؤسفة ومأسوية" أودت بحياة 67 شخصا على الأقل، مضيفا أنّه "في خلال أقلّ من 48 ساعة، بات الوضع مختلفا تماما وشبه طبيعي".