مسيّرات أوكرانية تُغرق سفينة لوكالة "روساتوم" النووية الروسية في البحر الأسود

أغرقت مسيّرات أوكرانية سفينة تابعة لوكالة روساتوم النووية الروسية كانت تحمل "بضائع مدنية" في البحر الأسود، بحسب ما أعلنت الوكالة، مشيرة إلى عدم سقوط إصابات، وذلك في وقت تصعّد كييف وموسكو ضرباتهما على سفن الشحن.



وقال مدير روساتوم أليكسي ليخاتشيف في بيان: "وقع الهجوم الذي شنّته طائرتان مسيّرتان تابعتان للقوات المسلحة الأوكرانية على السفينة يانينا على بعد 130 ميلا من نوفوروسيسك... كانت سفينة حاويات عادية تبحر في المياه الدولية وتحمل بضائع مدنية".



وأضاف أنّ "طاقم السفينة قام بإخلائها بطريقة منظمة ومنسّقة بعدما بدأت بالغرق. وقد تم إنقاذ جميع أفراده البالغ عددهم 17 شخصا وهم بصحة جيدة".