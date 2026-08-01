انفجار شاحنة مفخخة في كولومبيا قبل أيام من تنصيب الرئيس

انفجرت شاحنة بالقرب من مركز للشرطة في مدينة كوكوتا الكولومبية القريبة من الحدود مع فنزويلا، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس، وذلك قبل ستة أيام من تنصيب الرئيس المنتخب أبيلاردو دي لا إسبريلا.



وتعهد دي لا إسبريلا المدعوم من الولايات المتحدة، تكثيف الحرب ضد المتمردين وعصابات المخدرات في أكبر بلد منتج للكوكايين في العالم.