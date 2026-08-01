الجيش الإسرائيلي: دمّرنا 5 مستودعات للأسلحة التابعة لحماس في قطاع غزة

#عاجل‼️ دمّر جيش الدفاع خمسة مستودعات للأسلحة التابعة لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة
⭕️ هاجم جيش الدفاع، بتوجيه من جهاز الأمن العام (الشاباك)، خلال الليلة الماضية (السبت) عدة مناطق في أنحاء قطاع غزة، ودمّر خمسة مستودعات للأسلحة التابعة لمنظمة حماس الإرهابية، كانت تُخزَّن فيها… pic.twitter.com/4WB9aWubFq
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) August 1, 2026
#عاجل‼️ دمّر جيش الدفاع خمسة مستودعات للأسلحة التابعة لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة
⭕️ هاجم جيش الدفاع، بتوجيه من جهاز الأمن العام (الشاباك)، خلال الليلة الماضية (السبت) عدة مناطق في أنحاء قطاع غزة، ودمّر خمسة مستودعات للأسلحة التابعة لمنظمة حماس الإرهابية، كانت تُخزَّن فيها… pic.twitter.com/4WB9aWubFq