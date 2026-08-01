الجيش الإسرائيلي: دمّرنا 5 مستودعات للأسلحة التابعة لحماس في قطاع غزة

أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية أن الجيش الإسرائيلي دمّر خمسة مستودعات للأسلحة التابعة لحماس في قطاع غزة.



وقالت عبر "إكس": "هاجم الجيش الإسرائيلي بتوجيه من جهاز الأمن العام (الشاباك)، الليلة الماضية (السبت)، مناطق عدة في أنحاء قطاع غزة، ودمّر خمسة مستودعات للأسلحة التابعة لحماس، كانت تُخزَّن فيها بنادق من طراز كلاشنيكوف، وعبوات ناسفة، وقواذف مضادة للدروع، وذخائر، ومعدات عسكرية إضافية".



وأضافت: "أحد هذه المستودعات، الواقع بمحاذاة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، استُخدم فعليًا كمخبأ لعناصر حماس الذين خزنوا فيه أسلحة".



وتابعت واوية: "كانت هذه الأسلحة معدّة لاستخدامها من قبل حماس لتنفيذ مخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في منطقة الخط الأصفر وضد مواطني إسرائيل، وقد تم تدميرها بهدف إزالة هذا التهديد".