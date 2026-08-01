26 جريحا وإجلاء العشرات جراء الزلزال في جنوب إيطاليا

أصيب 26 شخصا ولحقت أضرار بمبان جراء زلزال بقوة 4,7 درجات ضرب منطقة غرب مدينة نابولي في جنوب إيطاليا، وفق ما أعلنت السلطات، غداة أقوى هزة تشهدها المنطقة منذ عقود.



ووقع الزلزال في وقت متأخر الجمعة في منطقة حقول فليغري، على عمق ثلاثة كيلومترات، بحسب المعهد الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين.



وتشهد المنطقة، التي تضم أكبر فوهة بركانية في أوروبا، نشاطا زلزاليا متكررا. وأعقبت هزة الجمعة سلسلة هزات ارتدادية أقل قوة خلال الليل.



وقال رئيس نقابة الجيولوجيين في كامبانيا لورينزو بينيديتو في بيان إن الزلزال "هو الأقوى الذي يضرب حقول فليغري منذ أربعين عاما".



وحذر وزير الحماية المدنية الإيطالي نيلو موسوميتشي من أن النشاط البركاني لم ينته بعد، داعيا إلى توخي الحذر.



وأُجبر نحو 300 شخص على إخلاء منازلهم بسبب الهزات.



وقالت هيئة الحماية المدنية الإيطالية إن 26 شخصا أصيبوا، نُقل خمسة منهم إلى المستشفى.



كما أدى الزلزال إلى "انهيار عدد من المباني غير المأهولة" ووقوع انزلاقات أرضية، بحسب ما أفاد موسوميتشي على مواقع التواصل الاجتماعي.



وتركزت معظم الأضرار وكل عمليات الإجلاء في بلدة بوتسولي، وفق وكالة أنسا الإيطالية.

