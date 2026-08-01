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الحوثيون ينفون السعي إلى فرض رسوم عبور في باب المندب
أخبار دولية
2026-08-01 | 13:45
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الحوثيون ينفون السعي إلى فرض رسوم عبور في باب المندب
نفى الحوثيون المدعومون من إيران نيتهم فرض رسوم على السفن في مضيق باب المندب الاستراتيجي، بعدما اتهمتهم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بالسعي إلى ذلك.
وكان وزير الإعلام في الحكومة معمر الإرياني قال الأربعاء إن الحوثيين يعملون على محاكاة النهج الإيراني في مضيق هرمز عبر فرض رسوم على السفن، محذرا من أن خطوة مماثلة قد تزيد الاضطراب في أسواق الطاقة العالمية وترفع أسعار النفط.
ونفى مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين "صحة المعلومات التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية والمنصات الإعلامية، حول اعتزام الجمهورية اليمنية فرض رسوم مالية مقابل عبور السفن لمضيق باب المندب"، بحسب ما أوردت وكالة أنباء "سبأ" اليمنية التابعة للحوثيين.
وأكد المركز في بيان، أنه "لم يتخذ أو يدرس أي قرار بفرض رسوم مقابل العبور"، مشددا على أن "عبور السفن عبر مضيق باب المندب مجاني".
وأشار المركز إلى أن "الخدمات التي يقدمها ومن ضمنها خدمة العبور الآمن للسفن هي خدمة مجانية واختيارية يقدمها للسفن أو الشركات التي تقع خارج نطاق الحظر المُعلن التي تريد تأكيد العبور الآمن لسفنها من البحر الأحمر، باب المندب، خليج عدن، والبحر العربي".
وكان الإرياني قد قال إن اتهاماته تستند إلى "معلومات استخباراتية مؤكدة" جُمعت أخيرا، وتفيد بأن الحرس الثوري الإيراني يساعد الحوثيين في إدارة هذا المسعى.
أخبار دولية
الحوثيون
رسوم عبور
باب المندب
إيران
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