عراقجي يحذر من أي "عمل متهور" من جانب أميركا

حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في حسابه على تلغرام من أي "عمل متهور" قد تُقدم عليه الولايات المتحدة، وذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيره التركي وقائد الجيش الباكستاني.



وشدد عراقجي على استعداد بلاده للرد بحزم على أي "عدوان".