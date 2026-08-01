اتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيران والسعودية... هذا ما تم بحثه

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في إطار اتصالاته الدبلوماسية اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بحثا خلاله ما وصفته طهران بـ"استمرار المؤامرات والأعمال العدوانية" التي تنفذها الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة.



وأكد عراقجي أن إيران في حالة جاهزية كاملة للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وأمنها القومي، مشددًا على أن أي اعتداء أو عمل عدائي من جانب الولايات المتحدة أو إسرائيل، أو أي مشاركة أو دعم من دول المنطقة لمثل هذه الأعمال، سيُواجَه برد حاسم ومتناسب من القوات المسلحة الإيرانية، محملًا الجهات التي ستقدم على ذلك المسؤولية الكاملة عن جميع التداعيات الناجمة عنه.