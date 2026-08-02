روبيو لفوكس نيوز: سنشهد إعادة تنظيم لتدفقات الطاقة وتقليص الاعتماد على مضيق هرمز

أكّد وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو أنّ إيران لا تزال تمتلك صواريخ ومسيرات، “لكنّها فقدت مظلتها الدفاعية التقليدية”.

وقال، لفوكس نيوز: “سنشهد إعادة تنظيم لتدفقات الطاقة وتقليص الاعتماد على مضيق هرمز”.

ودعا إلى إجبار إيران على تغيير سلوكها التوسعيّ برفع كلفة سياساتها إلى مستوى لا تستطيع تحمله.

ورأى روبيو أنّ إيران أصبحت أكثر استعدادًا لاتفاق في شأن البرنامج النوويّ والمضائق لأنّ “الولايات المتحدة تتفاوض من موقع قوة”.

روبيو لفوكس نيوز: الرئيس ترمب استهدف القدرات العسكرية الإيرانية وألحق أضرارا كبيرة بقدراتها الدفاعية

وقال: “إيران كانت تسعى لامتلاك سلاح نوويّ وبناء مظلة صاروخية تقليدية لحماية برنامجها”.