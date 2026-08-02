انفجار عبوة ناسفة في مقهى في موسكو

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 21 بانفجار "عبوة ناسفة بدائية الصنع" حملتها امرأة في مقهى في موسكو، حسب ما أفادت السلطات الروسية.

وقالت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب إنّ "عبوة ناسفة بدائية الصنع انفجرت داخل مطعم في ساحة كودرينسكايا"، وفق ما نقلت عنها وكالات أنباء روسية.

وأضافت اللجنة أنّ الضحايا الثلاث هم أحد الزبائن، والمرأة التي حملت العبوة، وحارس أمن كان قد منعها من دخول المنشأة.

وأكّدت شرطة موسكو أنّ "محققين وتقنيين من الشرطة العلمية... يقومون بعملهم في المكان. يتم حاليا فحص متخصص لموقع الحادث".