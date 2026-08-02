وفاة 2 مع تصادم طائرتي هليكوبتر في اليونان لاحتواء حريق غابات

اصطدمت طائرتا هليكوبتر لإطفاء الحرائق في اليونان اليوم الأحد في أثناء مشاركتهما في السيطرة على حريق غابات ضخم دمر أكثر من 100 منزل شمال غربي أثينا في حين أدى اندلاع حريق جديد إلى إجلاء السكان من جزيرة كيفالونيا السياحية الشهيرة.



وقالت إدارة الإطفاء إن شخصين كانا على متن إحدى الطائرتين، أحدهما يوناني والآخر دنمركي، لقيا حتفهما، في حين نجا فردا طاقم الهليكوبتر الأخرى، وهما يوناني وبريطاني. وأضافت الإدارة أن التحقيقات بدأت لمعرفة سبب التصادم.



وشهدت أوروبا هذا الصيف حرائق غابات واسعة النطاق بعد موجة حرارة غير مسبوقة وشح في الأمطار، وهي ظروف يقول العلماء إن التغير المناخي فاقمها.



وظهرت مؤشرات على انحسار الحرائق المدمرة في فرنسا وإسبانيا، لكن عدة حرائق اندلعت في اليونان بعد فترة من الهدوء النسبي.



وقالت إدارة الإطفاء اليونانية في بيان إن طائرتي هليكوبتر اصطدمتا في أثناء عملية إطفاء حرائق في بساثا بمنطقة أتيكا غربي أثينا.



وأظهر مقطع فيديو على صفحة (فوركاست ويذر غريس) على فيسبوك ما بدا أنهما طائرتا هليكوبتر تقتربان من بعضهما حتى تقاطعت مساراتهما على ارتفاع منخفض، قبل أن تصطدم المروحة الرئيسية للطائرة السفلية ببطن الطائرة الأخرى، ما أدى إلى سقوطها واشتعالها. وأفرغت الهليكوبتر الثانية حمولتها من الماء وطارت بعيدا. ولم تتحقق رويترز من صحة هذا المقطع.



وذكرت النسخة الإنكليزية من موقع صحيفة كاثيميريني اليونانية أن التحقيقات أشارت إلى أن الحريق الذي اندلع في منطقة بيوتيا اليونانية قبل أن ينتشر إلى أتيكا نجم عن شرارات انطلقت من موصلات في شبكة خاصة تنقل الكهرباء المولدة من توربينات الرياح إلى شبكة الكهرباء الرئيسية.



وأشار التقرير إلى أنه تم القبض على يونانيين اثنين للاشتباه في إهمالهما، في حين لا يزال مشتبه به آخر هاربا.