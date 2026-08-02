بن فرحان أكد لعراقجي حرص السعودية على إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة

تلقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي.



وجرى خلال الاتصال بحث في التطورات الأخيرة في ظل الأوضاع الراهنة، إلى جانب مناقشة الجهود الديبلوماسية لخفض التصعيد.



وأكد بن فرحان خلال الاتصال "حرص المملكة على مواصلة دورها الإقليمي في إحلال الأمن والاستقرار، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع دول وشعوب المنطقة". بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

