الرئيس الإيراني: مذكرة التفاهم مع أميركا ستكون محور علاقاتنا الخارجية مستقبلا

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم ، أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة ستكون محور علاقات إيران الخارجية مستقبلا.



وكتب بزشكيان على إكس: "يجب أن نبذل جهودنا لإجبار واشنطن على الالتزام بما وقّعت عليه في مذكرة التفاهم ".



وأشار إلى ان "مذكرة التفاهم كانت ثمرة الحكمة الجماعية لأعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي وجميعهم متفقون عليها ومتضامنون معها".