ترامب: مفاوضات جديدة ستبدأ مع إيران الإثنين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن مفاوضات جديدة ستبدأ مع إيران الاثنين بعدما علّق شنّ ضربات على الجمهورية الإسلامية مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع.



وقال ترامب للصحافيين الأحد على متن الطائرة الرئاسية: "من الواضح أنهم لا يريدون التعرض لهجوم. كانوا على دراية بحجم الهجوم لأنهم رأوا بوادره تتشكل. حاليا، ما نقوم به هو التحدث معهم في إطار مفاوضات. ستبدأ يوم الإثنين بعد الظهر".

وكان ترامب أعلن السبت تعليق شن ضربات على إيران "بمستويات من الرعب العسكري والقوة لم تُشاهد منذ الحرب العالمية الثانية"، شريطة التوصل إلى اتفاق سريع مع طهران، ولا سيما فيما يتعلق بمضيق هرمز.



وأفاد الأحد بأن قرار تعليق أي هجوم جاء بناء على طلب من السعودية والإمارات وقطر وإيران نفسها.



وقال من على متن الطائرة الرئاسية: "هناك اتفاق بشأن هرمز، ثم سيكون هناك اتفاق بشأن النووي، بل يمكن القول بشأن نزع النووي من إيران".

