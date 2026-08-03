انفجار قرب ناقلة نفط في مضيق هرمز

وقع انفجار قرب ناقلة نفط في مضيق هرمز بحسب ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) ليل الأحد الاثنين، مؤكدة عدم وقوع إصابات.



وذكرت الوكالة البريطانية على منصة "اكس"، أن الطاقم أفاد "بسماع دوي انفجار بمحاذاة السفينة مباشرة، وأن السفينة والطاقم جميعا بخير".



ولم تحدّد الوكالة سبب الانفجار الذي وقع على بعد 20 ميلا بحريا (37 كيلومترا) شمال شرق مدينة خصب العمانية.



