المغرب يعلن في حصيلة رسمية أولى وفاة 11 مهاجرا في طريقهم إلى سبتة... وإسبانيا تفيد بمقتل أكثر من 70 شخصا

أعلنت وزارة الداخلية المغربية حصيلة أولى للمهاجرين الذين لقوا حتفهم خلال محاولتهم الوصول إلى جيب سبتة الإسباني شمال المغرب تشمل 11 قتيلا، فيما تفيد السلطات الإسبانية من جهتها بمقتل أكثر من سبعين شخصا.



وأعلنت الوزارة في بيانها "تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق"، في مقابل حصيلة تشمل 72 قتيلا على الأقل صدرت عن السلطات الإسبانية التي أكدت أنها أعادت الجزء الأكبر من المهاجرين الذين تدفقوا إلى سبتة في الأيام الأخيرة والذين فاق عددهم الستين ألفا.