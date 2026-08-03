الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

من سجنه في نيويورك... مادورو يشيد بـ"مسار الحوار" في فنزويلا

أخبار دولية
2026-08-03 | 01:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
من سجنه في نيويورك... مادورو يشيد بـ&quot;مسار الحوار&quot; في فنزويلا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
من سجنه في نيويورك... مادورو يشيد بـ"مسار الحوار" في فنزويلا

أشاد الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو من سجنه في نيويورك بـ"كلّ مسار حوار"، فيما تستعدّ الحكومة والمعارضة في فنزويلا لإطلاق حوار سياسي برعاية واشنطن يأمل كثيرون أن يفضي إلى انتقال سياسي وانتخابات.
     
وكتب مادورو في رسالة على حسابه الرسمي في تلغرام إن "التحدّث عن نهضة وطنية كهدف مشترك هو التحدّث عن احترام متبادل... نشيد بكلّ مسار حوار من شأنه أن يساهم في تعزيز السلم والتعايش بين الفنزويليين".
     
ويبدأ هذا الحوار بعد سبعة أشهر من اعتقال الجيش الأميركي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة بانتظار محاكمته. 
     
ومنذ ذلك الحين، تولت نائبته السابقة ديلسي رودريغيز زمام السلطة، في ظل نفوذ قوي للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي شجع هذا الحوار.
     
ويأمل مراقبون كثر في أن يفضي المسار إلى انتقال سياسي، ولا سيما إلى تحديد جدول زمني للانتخابات.
     
ولم تُدع زعيمة المعارضة والحائزة جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو إلى المشاركة في الحوار، في وقت أعرب ترامب مرارا عن رضاه عن أداء رودريغيز.
     
وفي نهاية الأسبوع الماضي، نأت ماتشادو بنفسها عن الحوار وأعلنت من بنما، حيث تقيم حاليا، أنها لن تشارك فيه، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لن تعارض المسار.

أخبار دولية

فنزويلا

نيكولاس مادورو

الحوار

فنزويلا

سجن

نيويورك

LBCI التالي
بيانات شحن: ناقلتان محملتان بالنفط السعودي تغادران البحر الأحمر في مطلع الأسبوع
سعر برميل النفط ينخفض بنحو 5% بعد الإعلان عن مفاوضات بين واشنطن وطهران
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-07-28

زيلينسكي يشيد بـ"لقاء جيد" مع ترامب في البيت الأبيض

LBCI
أخبار دولية
2026-06-21

فانس يشيد بـ"اجتماع تاريخي" مع بدء المباحثات مع إيران في سويسرا

LBCI
أخبار دولية
2026-06-17

ترامب يشيد بـ"الشراكة الرائعة" بينه وبين نتانياهو

LBCI
أخبار دولية
2026-06-23

الرئيسة الفنزويلية بالوكالة: الإطاحة بمادورو وضعت فنزويلا على "المسار الصحيح"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:51

مسؤول عينته روسيا: مقتل 3 مدنيين في هجوم على القرم

LBCI
أخبار دولية
01:42

الأمطار تعطل نهائي بطولة واشنطن المفتوحة للتنس وتوقف اللعب في كندا

LBCI
أخبار دولية
01:41

في كوبا... انقطاع تام للكهرباء!

LBCI
أخبار دولية
01:37

روسيا: قصفنا 3 سفن تحمل شحنات عسكرية بالبحر الأسود وسفينة شحن في ميناء ميكولايف

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-07-14

ترامب: كنت مهتما بفوز الزيدي برئاسة الوزراء بالعراق لأن منافسه لديه مواقف سيئة ضد واشنطن

LBCI
أمن وقضاء
10:37

وكيل رياض سلامة: عائلة الحاكم السابق تناشد القضاء حماية حقّه بالحياة وبالعلاج وتؤكد أن الانتصار الحقيقي والوحيد يبقى في جلاء الحقيقة

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-08

رويترز: القوات المسلحة الإيرانية تحذر من رد أقوى على أي هجمات من الولايات المتحدة أو من جانب إسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-02

وزير العدل للـLBCI: سلاح حزب الله لم يحمه ولم يحمِ أبناء الجنوب والبقاع وسلاحه يجلب الويلات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:24

لماذا لم يضرب ترامب إيران؟

LBCI
رياضة
13:37

هل رفع رئيس اتحاد الفيفا انفانتينو الراية البيضاء؟

LBCI
أخبار دولية
13:34

"تلغرام" يواجه موجة متصاعدة من الاتهامات والملاحقات

LBCI
أخبار دولية
13:32

خمسون ألف مهاجر يعبرون من المغرب إلى سبتة... ما علاقة إسرائيل؟

LBCI
أخبار دولية
13:30

أنقرة تبحث عن أكثر من النفط… اتفاق خط كركوك - جيهان بداية معركة النفوذ في العراق

LBCI
أمن وقضاء
13:28

الكهرباء مشكلة المشكلات... وسط مساعٍ لمعالجة هذه الأزمة المزمنة من مصر والأردن وصولاً إلى تركيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

محمية جزر النخيل في طرابلس... مورد اقتصادي واعد للمدينة

LBCI
أخبار دولية
13:15

التفجيرات الاسرائيلية لا تتوقف... وعين تل أبيب على تلة علي الطاهر

LBCI
أمن وقضاء
13:13

تفاصيل مسار قضية رياض سلامة وتوقيفه…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:05

ارتفاع بأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
10:37

وكيل رياض سلامة: عائلة الحاكم السابق تناشد القضاء حماية حقّه بالحياة وبالعلاج وتؤكد أن الانتصار الحقيقي والوحيد يبقى في جلاء الحقيقة

LBCI
حال الطقس
03:24

الكتل الحارة تبلغ ذروتها غدا قبل ان تبدأ بالتراجع الثلاثاء

LBCI
أخبار دولية
23:50

زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب مصر

LBCI
أمن وقضاء
15:38

قتيل في بلدة تعلبايا في البقاع الأوسط

LBCI
حال الطقس
01:27

الكتل الحارة تنكفئ منتصف الاسبوع... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
14:36

الجيش الإسرائيلي: العبوة انفجرت بآلية الجيش اللبناني في منطقة كفرا خارج المنطقة الأمنية ولم تعمل قواتنا فيها

LBCI
أمن وقضاء
08:02

الجيش يوضح: إصابة العسكريين في كفرا ناجمة عن انفجار جسم مشبوه والتحقيقات مستمرة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More