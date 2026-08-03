من سجنه في نيويورك... مادورو يشيد بـ"مسار الحوار" في فنزويلا

أشاد الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو من سجنه في نيويورك بـ"كلّ مسار حوار"، فيما تستعدّ الحكومة والمعارضة في فنزويلا لإطلاق حوار سياسي برعاية واشنطن يأمل كثيرون أن يفضي إلى انتقال سياسي وانتخابات.



وكتب مادورو في رسالة على حسابه الرسمي في تلغرام إن "التحدّث عن نهضة وطنية كهدف مشترك هو التحدّث عن احترام متبادل... نشيد بكلّ مسار حوار من شأنه أن يساهم في تعزيز السلم والتعايش بين الفنزويليين".



ويبدأ هذا الحوار بعد سبعة أشهر من اعتقال الجيش الأميركي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة بانتظار محاكمته.



ومنذ ذلك الحين، تولت نائبته السابقة ديلسي رودريغيز زمام السلطة، في ظل نفوذ قوي للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي شجع هذا الحوار.



ويأمل مراقبون كثر في أن يفضي المسار إلى انتقال سياسي، ولا سيما إلى تحديد جدول زمني للانتخابات.



ولم تُدع زعيمة المعارضة والحائزة جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو إلى المشاركة في الحوار، في وقت أعرب ترامب مرارا عن رضاه عن أداء رودريغيز.



وفي نهاية الأسبوع الماضي، نأت ماتشادو بنفسها عن الحوار وأعلنت من بنما، حيث تقيم حاليا، أنها لن تشارك فيه، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لن تعارض المسار.