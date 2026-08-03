بيانات شحن: ناقلتان محملتان بالنفط السعودي تغادران البحر الأحمر في مطلع الأسبوع

أظهرت بيانات شحن أن ناقلتين محملتين بالنفط السعودي عبرتا مضيق باب المندب في مطلع الأسبوع، في حين تباطأت حركة الملاحة في مضيق هرمز عقب تقارير عن وقوع هجمات على سفن.وأظهرت بيانات شركة كبلر أن عدد سفن نقل السلع التي مرت عبر مضيق باب المندب انخفض إلى 18 سفينة أمس الأحد، مقارنة مع 27 سفينة يوم السبت و28 يوم الجمعة.وأعلن الحوثيون في اليمن المتحالفين مع إيران حظرا بحريا على السعودية في 20 تموز، مما فتح جبهة جديدة ضد الولايات المتحدة وحلفائها في الحرب مع إيران، ووسع نطاق الهجمات على ناقلات النفط التي تنقل الطاقة العالمية والإمدادات الأخرى إلى المياه الواقعة خارج الخليج.وأظهرت البيانات أن ناقلة النفط (ليسفوس) من طراز سويزماكس وناقلة النفط الخام الضخمة (ديش فايبهاف) خرجتا من البحر الأحمر مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بنظام تحديد الهوية الآلي.وكانت الناقلة ليسفوس التي ترفع علم مالطا تحمل حوالي مليون برميل من النفط الخام السعودي، ولم يتضح حتى الآن إلى أين كانت متجهة.وتتجه الناقلة ديش فايبهاف، التي تحمل مليوني برميل، إلى ميناء سيكا في الهند حيث تتسلم شركة ريلاينس إندستريز عادة النفط الخام.