روسيا: قصفنا 3 سفن تحمل شحنات عسكرية بالبحر الأسود وسفينة شحن في ميناء ميكولايف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عبر تطبيق تيليغرام أن قواتها قصفت ثلاث سفن في الجزء الأوكراني من البحر الأسود كانت تنقل شحنات عسكرية، إضافة إلى سفينة شحن راسية في ميناء ميكولايف.