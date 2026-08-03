أستراليا تؤكد أول حالة نفوق جماعي لطيور بحرية بسبب فيروس إنفلونزا الطيور

أعلنت الحكومة الاتحادية رصد أول حالة نفوق جماعي في أستراليا بسبب السلالة إتش 5 من إنفلونزا الطيور لمجموعة كبيرة من الطيور البحرية المحلية في ولاية جنوب أستراليا.وأشارت وزيرة الزراعة جولي كولينز الى أن الفحوص المختبرية التي أجرتها الوكالة الوطنية الأسترالية للعلوم أكدت وجود الفيروس في مجموعة الطيور المريضة والنافقة بالقرب من بلدة كيب جافا.وقالت للصحفيين في كانبيرا: "هذه هي أول حالة مؤكدة لنفوق جماعي، ومن الواضح أنه تطور مثير للقلق بشدة".وأضافت: "يتعين أن يتوقع الأستراليون انتشارا أكبر وأعدادا أكثر من الحيوانات البرية المتضررة الآن".وسجلت أستراليا حتى الآن 74 حالة إصابة بالفيروس القاتل منذ ظهوره لأول مرة في البلاد في حزيران.