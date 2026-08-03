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الأمطار تعطل نهائي بطولة واشنطن المفتوحة للتنس وتوقف اللعب في كندا
أخبار دولية
2026-08-03 | 01:42
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الأمطار تعطل نهائي بطولة واشنطن المفتوحة للتنس وتوقف اللعب في كندا
تسببت الأمطار يوم الأحد في تعطيل بطولات التنس في أنحاء أمريكا الشمالية، ما أدى إلى تأجيل نهائي بطولة واشنطن المفتوحة بين الأميركية جيسيكا بيغولا والفلبينية ألكسندرا إيالا، وإلغاء الجلسة المسائية في بطولة كندا المفتوحة في مونتريال، وتوقف المباريات في تورونتو.
وبعد تأخير المباراة لمدة ثلاث ساعات بالفعل قبل أن تبدأ، فازت بيجولا بالمجموعة الافتتاحية 6-4 أمام إيالا في واشنطن، لكن المباراة النهائية علقت بينما كانت الفلبينية متقدمة 2-1 في المجموعة الثانية.
كما أثرت الأحوال الجوية على منافسات بطولة كندا المفتوحة، حيث تقام منافسات السيدات في تورونتو ومنافسات الرجال في مونتريال.
وفي تورونتو، علق اللعب على الملعب الرئيسي خلال المباراة التي جمعت بين البولندية ماجدالينا فريخ والفرنسية ليوليا جانجان.
وفي مونتريال، ألغى المنظمون جميع المباريات الجارية والمتبقية في الجلسة النهارية بسبب الظروف الجوية الحالية والمتوقعة، قبل أن يقرروا إلغاء الجلسة المسائية.
وقال المنظمون على وسائل التواصل الاجتماعي "ألغيت الجلسة المسائية ليوم 2 آب (الجلسة الثالثة). يرجى ملاحظة أن فريق التذاكر لدينا سيتصل بحاملي التذاكر قريبا لعرض الخيارات المتاحة أمامهم".
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