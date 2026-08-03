مسؤول عينته روسيا: مقتل 3 مدنيين في هجوم على القرم

أعلن سيرغي أكسيونوف حاكم شبه جزيرة القرم المعين من جانب روسيا اليوم الاثنين أن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب آخران في "هجوم شنه العدو" خلال الليل على شبه الجزيرة التي تسيطر عليها روسيا.