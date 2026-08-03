إخماد حريق في مصفاة نفط بمجمع بيجي العراقي

أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية بأن الدفاع المدني أخمد حريقا في مصفاة بمجمع بيجي النفطي على بعد 180 كيلومترا شمالي بغداد.



وذكرت أن الحريق الذي اندلع داخل "كابسة هدرجة" في مصفاة صلاح الدين "كان بسيطا وتمت السيطرة عليه بالكامل، ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية".