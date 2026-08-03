إيران: نبحث مع عمان مسارا جديدا بمضيق هرمز يضم ممرات دخول وخروج

أعلن إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون أن بلاده تجري محادثات مع سلطنة عمان حول فتح مسار جديد عبر مضيق هرمز، يكون عبارة عن طريق واحد يتضمن ممرات للدخول والخروج.