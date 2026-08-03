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مجلس السلام: إسرائيل لن تبدأ انسحابها من غزة إلا بعد نزع كامل لسلاح حماس

أخبار دولية
2026-08-03 | 16:49
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مجلس السلام: إسرائيل لن تبدأ انسحابها من غزة إلا بعد نزع كامل لسلاح حماس
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مجلس السلام: إسرائيل لن تبدأ انسحابها من غزة إلا بعد نزع كامل لسلاح حماس

طمأن مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترامب والمكلف تنفيذ الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في غزة الإثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الى أن انسحاب إسرائيل من غزة لن يبدأ إلا بعد سحب سلاح حماس بالكامل. 
     
ويأتي ذلك بعدما أعرب نتانياهو عن اعتراضه على الخطة التي أشاد بها ترامب ودعوة وزيرين في حكومته اليمينية المتطرفة إلى إسقاطها باعتبار أنها تنص على بدء إسرائيل بالانسحاب تدريجا من القطاع.
     
وأعلن مكتب نتانياهو أنه نقل مخاوفه بشأن الخطة إلى الولايات المتحدة بعدما أشاد بها ترامب الجمعة معتبرا أن موافقة حماس على تسليم سلاحها إلى لجنة فلسطينية ناشئة لإدارة الحكم هو "محطة مفصلية".
     
والتقى نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لشؤون غزة لدى مجلس السلام، نتانياهو الاثنين.
 

أخبار دولية

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