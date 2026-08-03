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الدول الوسيطة تدين "الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة" في غزة
أخبار دولية
2026-08-03 | 16:48
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الدول الوسيطة تدين "الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة" في غزة
دانت الدول الوسيطة في المفاوضات لإنهاء الحرب في غزة الاثنين "الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة" في قطاع غزة، حيث كثفت الدولة العبرية ضرباتها التي أدت إلى مقتل 19 فلسطينيا منذ الأحد.
وأوردت وكالة الأنباء القطرية بيانا جاء فيه "تعرب دولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية، بصفتهم الدول الوسيطة، عن إدانتها واستنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولاسيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية، وسقوط أعداد من الضحايا المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال".
أخبار دولية
الوسيطة
"الانتهاكات
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المتواصلة"
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