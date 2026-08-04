بيانات شحن: حركة الملاحة عبر ممرين مائيين ظلت من دون تغيير

أظهرت بيانات شحن أنّ حركة الملاحة عبر الممرين المائيين الرئيسيين في الخليج، وهما مضيق باب المندب ومضيق هرمز، ظلت من دون تغيير يذكر هذا الأسبوع.

ولفتت إلى استمرار الغموض الذي يحيط بمسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضحت بيانات كبلر أنّ 20 سفينة -منها 12 ناقلة نفط وثماني سفن لنقل البضائع السائبة- عبرت مضيق باب المندب الاثنين، من دون تغيير عن اليوم السابق.

ومن بين عشرين سفينة عبرت المضيق، كان هناك ما مجموعه 12 رحلة خروج وثماني رحلات دخول، وتم الإبقاء على معظم أجهزة الإرسال والاستقبال في السفن قيد التشغيل.

وأفادت بيانات كبلر أن حركة المرور ظلت بطيئة إلى حد كبير في مضيق هرمز، حيث عبرت ست سفن -ثلاث ناقلات نفط وثلاث سفن للبضائع السائبة- المضيق الاثنين، انخفاضًا من سبع سفن في اليوم السابق.